Колишній керівник Закарпатської МСЕК будує будинок біля кордону зі Словаччиною, – ЗМІ

Колишній голова Закарпатської МСЕК Юрій Веклинець разом із дружиною будує будинок на кордоні зі Словаччиною. Окрім цього, він володіє земельними ділянками з рибниками на Закарпатті, які, за його словами, отримав як подарунок.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на розслідування hromadske. Цікавим є те, що офіційний рівень доходів родини і законність таких активів викликають питання.

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Що відомо про доходи колишнього голови МСЕК

З 2017 року 52-річний Юрій Веклинець обіймав посаду головного лікаря Закарпатської МСЕК. Того ж року, він і його дружина декларували сумарний дохід у розмірі 60 тисяч гривень на місяць, включно з матеріальною допомогою від місцевого СБУ, де Юрій раніше працював начальником медичної служби, а також пенсіями – його та дружини.

До 2023 року загальний місячний дохід подружжя Веклинців зріс до 74 тисяч гривень. Дружина Веклинця, Тетяна, була держслужбовицею і працювала у виконавчому комітеті Ужгородської міської ради.

За даними розслідування, на рахунках родини накопичилося понад мільйон гривень: 220 тисяч гривень і 20 тисяч доларів.

У розслідувані йдеться, що подружжя проживає в Ужгороді в будинку, на який у 2005 році Тетяна взяла молодіжний кредит на 36 тисяч доларів.

Будинок в якому проживає подружжя Веклинець / Фото hromadske

Що відомо про будинок, який буду екскерівник МСЕК

У 2024 році дружина Юрія Веклинця придбала земельну ділянку на кордоні зі Словаччиною, розташовану поруч із прикордонною спостережною вежею. На цій ділянці розпочалося будівництво великого сімейного будинку, який сам Веклинець називає "дачним будиночком", стверджуючи, що на нього у подружжя є "задекларовані кошти".

Ділянка поблизу кордону зі Словаччиною / Фото hromadske

Крім того, у Закарпатті Веклинець володіє земельними ділянками з рибниками, пристосованими для відпочинку. Він пояснив, що не купував цю землю, а отримав її як подарунок від батьків на своє 50-річчя.

Вказується також, що земля перейшла у його власність 20 червня 2022 року, через чотири місяці після початку повномасштабного вторгнення.