27 липня помер відомий український вчений-радіофізик, член-кореспондент НАН України, професор, доктор фізико-математичних наук Ямпольський Юрій Моїсійович. Його називають одним з основоположників "української Антарктики".

Науковець не дожив до свого 79-ліття всього місяць. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

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Що відомо про Юрія Ямпольського?

Юрій Ямпольський був автором видатних наукових праць та розробок у галузях космічної фізики та фізики навколоземного простору. Він стояв біля витоків української антарктичної програми, зокрема, організував та очолював геокосмічний напрям досліджень на станції "Академік Вернадський".

Його колега, очільник першої Української антарктичної експедиції Геннадій Міліневський зауважив, що таку втрату відшкодувати неможливо.

Юра був генератором нових ідей, унікальним вченим, який міг настільки ясно та просто сформулювати важливі наукові проблеми та їхнє вирішення, що можна було лише захоплюватися його мисленням. Юра був керівником наукового напряму в антарктичному центрі, і завдяки його впливу та роботі цей напрям є провідним у НАНЦ – дослідження за ним виконують на рівні та навіть вище світових стандартів,

– розповів Геннадій Міліневський.

Він пригадав, що прихід Юрія в Антарктику був незвичайним. Починалося все зі скепсису і сумнівів у серйозності наукових можливостей "української Антарктики". Але поступово усе змінювалося.

"Це сталося після того, як його вдалося "втягнути" в поїздку на станцію “Академік Вернадський”. Відтоді він назавжди "захворів" на Антарктику та закохався в неї", – зауважив Геннадій Міліневський.

Юрій Ямпольський мав чудове почуття гумору – "повного іронії та витонченого вираження думки".

Його мудрості можуть позаздрити найвідоміші уми світу. Вона допомагала багатьом у важкі періоди життя. Його думки, ідеї, запропоновані напрями досліджень та завдання будуть ще багато років головними в антарктичних дослідженнях атмосфери, іоносфери, клімату та зв'язків між ними. Такі люди не вмирають, вони йдуть у небеса — в ту область, яку вивчав і якій присвятив своє життя!

– додав колега видатного науковця.