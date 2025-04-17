У Києві напали на відомого журналіста Юрія Макарова: його госпіталізували у важкому стані

16 квітня увечері було здійснено напад на журналіста та виконавчого продюсера Суспільне Мовлення Юрія Макарова. Чоловіка доправили до лікарні.

Голова управління Суспільного Микола Чернотицький повідомив про напад на Юрія Макарова, передає 24 Канал.

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Що відомо

Зазначається, що 16 квітня пізно увечері невідомий напав на Юрія Макарова і завдав йому ножове поранення. Журналіста у тяжкому стані госпіталізовано до лікарні. Станом на зараз загрози життю немає. Поліція проводить слідчі дії. Відкрито кримінальне провадження за статтею тяжкі тілесні ушкодження.

Від імені Суспільного мовника закликаю Міністра внутрішніх справ України взяти розслідування під особистий контроль,

– написав Чернотицький.

У поліції уточнили, що інцидент стався біля одного з житлових комплексів у Солом'янському районі Києва. За попередніми даними, зловмисник несподівано вдарив ножем перехожого та втік із місця події.

Довідка: Юрій Макаров – український журналіст, телеведучий, документаліст, письменник. До 2009 року був шеф-редактором, відтоді оглядачем часопису !Український тиждень". З 2017 по 2019 рік був членом правління Суспільного Мовлення, від 2019 року виконавчий продюсер Суспільного телебачення НСТУ. Голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка (2019 – 2023 роки).

До слова, Київський апеляційний суд закрив справу про напад на журналістів "Схем" у зв'язку зі спливом термінів притягнення до відповідальності.