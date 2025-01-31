В Острозі звільнили мера Ягодку: він оскандалився співом російських пісень та побиттям жінки

29 серпня 2024 року мер Острога на Рівненщині Юрій Ягодка у стані алкогольного сп'яніння слухав російські пісні, а після зауваження ще й вдарив жінку. Зрештою через декілька місяців, у п'ятницю, 31 січня, його звільнили.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Острозьку міськраду та "Район.Острог". До слова, попросив вибачення за свою поведінку він лише через місяць.

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Яка офіційна причина звільнення мера Острога Ягодки

За звільнення Юрія Ягодки проголосували 25 депутатів, один – утримався, а ще 8 – взагалі не голосували.

Як зазначили у міській раді, офіційно його звільнили через те, що не виконував свої обов'язки міського голови та не контролював роботу структурних підрозділів і комунальних підприємств.

У пояснювальній записці також додано, що чиновник порушував закони України та права і свободи громадян.

Зокрема, йдеться про статтю щодо служби в органах місцевого самоврядування, яка передбачає "шанобливе ставлення до громадян та їхніх звернень до органів місцевого самоврядування, турботу про високий рівень культури, спілкування і поведінки, авторитет органів та посадових осіб місцевого самоврядування".

Що відомо про скандал із Юрієм Ягодкою

29 серпня Україна вшановувала пам'ять загиблих захисників.

Тим часом тоді ще чинний мер Острога у бібліотеці нібито співав російські пісні, зокрема, "Ой, цвєтєт каліна в поле у ручья". Одна із місцевих мешканок, активістка Людмила Франковська зробила йому зауваження, але той у відповідь вдарив її. Після цього жінка поскаржилася до поліції.

Ягодка ще довго ніяк не коментував ані свою поведінку, ані звинувачення. Минув майже місяць, і лише тоді він перепросив на своїй сторінці у Facebook.

Ймовірно, це не єдина подібна ситуація із побиттям. Адже ще на початку вересня в Острозі на пікет зібралися місцеві, які не лише підтримали побиту жінку, але й розповіли про інші випадки з образами та погрозами від Ягодки.