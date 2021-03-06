Підлітка з України, якого жорстоко побили у Парижі, виписали з лікарні

У січні 15-річного Юрія з України жорсткого побила група осіб у Парижі. Хлопець близько 2 місяців лежав у лікарні. 6 березня стало відомо, що підлітка нарешті виписали з лікарні.

У якому стані Юрій

Хлопець досі перебуває у складному психологічному стані. Про це розповіла представниця української громади у Парижі Марія Діамант.

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На запит адвоката, Юрія допитала поліція щодо справи про його побиття.

Юрчик був серйозним і вистояв достойно. Але подальша ніч була пекельна: жахи, страх, біль. Усе наклалося разом: і одночасно наслідки, і майбутнє, яке буде непростим для Юрія ще довгий час,

– розповіла Марія.

Що відомо про побиття підлітка