Від звичайного архіву до 1 мільйона підписників: як ютуб 24 каналу отримав "золоту кнопку"

На початку серпня колектив 24 каналу отримав довгоочікувану звістку: наш офіційний ютуб-канал отримав "золоту кнопку". Це означає, що нам вдалося завоювати довіру 1 000 000 підписників. Як ми до цього йшли та які цілі ставимо перед собою надалі – читайте у матеріалі.

Перетнути показник у мільйон підписників нам вдалося 6 липня 2021 року. Станом на 12 серпня він зріс до 1 018 359.

Зверніть увагу! 24 канал у лідерах найпопулярніших медіа України

Статистика свідчить, що аудиторії ютубу 24 каналу найцікавішою є тема міжнародної політики та історії. Найбільше переглядів за історію каналу зібрали відео із серії про сучасних диктаторів – цифри під ними вимірються мільйонами. Аби ці досягнення стали реальністю, щоденно над розвитком каналу працювали та продовжують працювати десятки журналістів. "Золота кнопка" від YouTube – їхня спільна заслуга.

Які нагороди можна отримати від YouTube

"срібна" кнопка – для тих, у кого понад 100 тисяч підписників;

"золота" – для каналів з аудиторією у понад 1 мільйон;

"діамантова" – видається каналам які досягли 10 мільйонів підписників;

видається каналам які досягли 10 мільйонів підписників; "рубінова" – її можуть отримати канали, на які підпилися понад 50 мільйонів людей.

Спочатку "ставку" на ютуб ніхто не робив

Канал створено 5 лютого 2006 року. Олег Федоришин, який на момент створення ютубу був керівником ІТ-відділу 24 каналу, розповів, з чого все починалася. За його словами, стратегія в той час була такою, що є сайт, і це – основне. Ба більше, мовилося ще про ту концепцію, коли сайт є своєрідним "дзеркалом каналу". Тобто сам ютуб був лише черговою площадкою, де можна зберігати матеріали журналістів. На початку не було ніяких додаткових просувань, робота з ютубом була радше схожа на експеримент.

"Амбітних цілей щодо кількості підписників чи будь-яких інших показників – нічого такого не було. Це приносило якісь гроші, але мовилося про копійки. Водночас це було єдиною цифрою, про яку ми взагалі говорили. Адже взагалі не було на кого рівнятися та з ким конкурувати", – пояснив Федоришин.

Від архіву – до окремої платформи

Як зазначив digital-директор 24 каналу Денис Зеленов, спочатку розуміння того, що ютуб – це окрема платформа із зовсім іншою аудиторією та особливостями, аніж в телеканалу, не було. Втім, з часу заснування до 2015 року вдалося залучити 100 тисяч підписників та отримати "срібну кнопку". Насамперед – завдяки впізнаваності телевізійного 24 каналу. "Тоді ми вирішили цілеспрямовано займатися стратегією просування нашого ютуб-каналу та взагалі контенту на цій платформі. Почали вивчати конкурентів, зарубіжний досвід, звертатися до спеціалістів. Проблема полягала в тому, що в Україні в принципі не було людей, які мали б досвід з новинним сегментом в ютубі", – пригадав він.

Але ми на власному досвіді й за допомогою консультацій виробили стратегію, що наш ютуб – це тепер не архів, а виключно окрема плафторма. Що ми орієнтуємося на те, що цікаво людям,

– додав Зеленов.

Після цього вдалося визначити періодичність публікування відео та створити критерії – яке відео з телебачення "тягне" на те, щоб потрапити на ютуб, а яке ні. Команда розміщувала на платформі нові програми й аналізувала, як на них реагує аудиторія та які теми найбільш популярні. Що важливо – для ютубу намагалися паралельно з телебаченням створювати власний контент під оперативні події. Були випадки, коли такі нашвидкоруч зроблені відео потрапляли у вкладку "Рекомендоване" й збирали дуже багато переглядів. Зараз основними показниками, з якими працює команда ютуб-каналу, є кількість підписників, кількість щомісячних переглядів та монетизація.



Ми отримали "золоту кнопку" завдяки довірі наших глядачів / Фото 24 каналу

Водночас, за словами Зеленова, унікального "рецепту успіху" немає. Насамперед кількість підписників та залученість аудиторії залежить від контенту: якщо в тебе цікавий продукт, він притягуватиме нового глядача.

Ютуб 24 каналу сьогодні: як все працює

Хто працює над розвитком ютуб-каналу та як вдалося досягти теперішніх результатів – розповіла заступниця головної редакторки 24 каналу Катерина Козачинська. Вона підкреслила, що над ютуб-напрямком працює без перебільшення величезна команда. Це люди, які створюють контент, які його обробляють й ті, хто безпосередньо завантажує відео та займається важливою технічною роботою.

До команди входять, зокрема:

журналісти каналу, які створюють новинний та програмний контент, блоги;

редактори та монтажери, які обробляють цей контент та приводять його до фінального вигляду;

контент-менеджери, які адаптовують контент каналу під формат сайту та завантажують відео на ютуб;

ютуб-менеджери, які працюють з технічними завданнями та знають всі нюанси функціонування платформи;

дизайнери, які працюють над візуальним оформленням ютуб-каналу.

"Ми слідкуємо за новинками цієї платформи. Заповнюємо сторіс, ютуб-shorts (це короткі відео у стилі тіктоку). Намагаємося встигати за цими тенденціями та вдало їх використовувати. Завдяки цій злагодженій роботі збільшується відповідно й кількість підписників. Адже в кожного є конкретні завдання, які він чітко виконує", – зазначила заступниця шеф-редакторки.

Аудиторія нашого ютубу та створення нових каналів

Як зауважила Козачинська, аудиторія ютубу 24 каналу цікавиться здебільшого геополітичною ситуацією. Це люди, які люблять отримувати інформацію про новини в Україні та світі. Саме це їм і пропонує наша команда, яка продовжує працювати над оптимальною подачею матеріалу.

Ми стали уважнішими до нашого контенту – аналізували, що цікаво людям. Обираємо найвідбірніші матеріали щодня, аби не обтяжувати людей великою кількістю відео та сповіщень,

– пояснила Катерина.

Раніше у 24 каналу був один ютуб-канал, на якому зосереджувався увесь контент. Окрім новинних матеріалів, там публікували й програми саркастичного та пізнавального характеру. "Згодом ми побачили, що контенту є багато й в окремих програм з'явилися власні шанувальники. Тому ми почали відділяти програми на сусідні ютуби", – пригадала заступниця головного редактора.

Так з'явилися:

окремий ютуб-канал "Знаєм 24", з програмами пізнавального характеру на різноманітну тематику – історичну, медичну тощо.

окремий ютуб-канал "Вєстєй", для саркастичних програм "Вєсті.UA", "Вєсті Кремля", "Вєсті Глобалайз".

Свіжий випуск "Вєсті.UA" за 11 серпня 2021: дивіться відео



Одним із успішних форматів, який наприкінці 2020 року протестували наші журналісти, є запуск на ютубі стрімів з експертами на певну тематику. Першим, хто взявся за його освоєння в рамках ютубу 24 каналу, став наш ведучий Олексій Печій. На таку пропозицію він погодився, не роздумуючи, адже телеефіру не завжди вистачало, аби сказати все, що хочеться. До того ж, стріми дають йому можливість живого спілкування з глядачем, можливості обміну думками.

"Під час кожного стріму я кажу, що у нас формується своєрідна спільнота критичномислячих людей, які дивляться не лише на те, що відбувається в Україні, але й зазирають за кордон – аналізують, як ті події можуть впливати на нас. Коли закінчується стрім, ми можемо спілкуватися у коментарях, у соцмережах. Діалог продовжується й далі. Буває, що люди підкидають мені нові ідеї", – звернув увагу ведучий.

Дивіться найсвіжіший стрім Олексія Печія:

​Співпраця каналу та сайту

Як зазначила шеф-редакторка сайту Ольга Консевич, на фоні шаленого успіху блогерів може виникнути думка, що медіа стало складніше просувати свій контент. Особливо, якщо мовиться про стандартні формати. Проте для нашої команди – це був своєрідний челендж.

Насправді такий результат – це наслідок системної роботи, яка велася кілька років й до неї були залучені різні команди холдингу. Спільна робота – тут основний компонент успіху,

– пояснила вона.

"Команда сайту, каналу та діджиталу упорядковували контент, дивилися на реакцію користувачів, пробували різні підходи й знайшли свою аудиторію. Як кажуть: "Якщо хочеш мати те, чого ніколи не мав – почни робити те, чого ніколи ще не робив", – підсумувала Консевич.