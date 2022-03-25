Ювелірно, красиво і точно: на Чернігівщині знищили ворожу техніку – відео

25 березня 2022 , 21:14
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Джерело:

Генеральний штаб ЗСУ

Збройні Сили України продовжують нищити окупантів по всіх фронтах. Цього разу Генштаб опублікував відео, як українські бійці філігранно знищили російський танк.

У Чернігівській області сили спротиву завдали удару по ворожій техніці. Внаслідок прицільного пострілу танк російських окупантів вже нікуди не поїде. 

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На відео видно, як український снаряд прилетів точно в ціль – одним пострілом українці знесли російський танк. 

Сили спротиву на Чернігівщині продовжують доводити російським окупантам недоцільність їх перебування на українській території. Все точно, спокійно та з максимально позитивним результатом. Для нас. Разом переможемо! Слава Україні!
 написали у Генштабі. 

ЗСУ розвалили російську техніку на Чернігівщині: дивіться відео 

 

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Автор: Ярослава Прадід