Ювелірно, красиво і точно: на Чернігівщині знищили ворожу техніку – відео
25 березня 2022 , 21:14Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Збройні Сили України продовжують нищити окупантів по всіх фронтах. Цього разу Генштаб опублікував відео, як українські бійці філігранно знищили російський танк.
У Чернігівській області сили спротиву завдали удару по ворожій техніці. Внаслідок прицільного пострілу танк російських окупантів вже нікуди не поїде.
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На відео видно, як український снаряд прилетів точно в ціль – одним пострілом українці знесли російський танк.
Сили спротиву на Чернігівщині продовжують доводити російським окупантам недоцільність їх перебування на українській території. Все точно, спокійно та з максимально позитивним результатом. Для нас. Разом переможемо! Слава Україні!
– написали у Генштабі.
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