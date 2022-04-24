Южно-Українська АЕС нарешті стала Південноукраїнською, – Кремінь

Україна активно працює над дерусифікацією назв вулиць та підприємств. Дійшла черга й до атомної станції, яка розташована поблизу міста Южноукраїнськ.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь запропропонував "Енергоатому" перейменувати Южно-Українську АЕС. Компанія відповіла згодою.

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Перейменування АЕС

14 квітня "Енергоатом" дав наказ про перейменування АЕС на Південноукраїнську. Відповідні зміни були зроблені і в українському правописі.

На один російськомовний покруч менше. Після мого звернення наша АЕС нарешті стала Південноукраїнською,

– написав Тарас Кремінь.

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