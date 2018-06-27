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Телеканал новин 24 Програми Винні традиції

З чим пити вино: ТОП-6 смачних закусок

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З чим пити вино
З чим пити вино / unsplash.com

Раніше вважалося, що біле вино – до риби, а червоне – до м'яса. Однак це не більше, ніж стереотип. Існує безліч варіантів смачних закусок до вина, які створюють цікаві смакові поєднання.

Так, наприклад до червоної риби чудово пасуватиме червоне вино сорту Піно-нуар. І навпаки, до білого м'яса курки варто спробувати біле вино, наприклад, Рислінг, Гевюрцтрамінер. Пропонуємо кілька смачних варіантів закусок до вина.

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Хліб та вироби з борошна

Найкраща закуска для вина – це хліб. Саме хліб здатний не перекрити, а підкреслити тонкий смак і аромат вина.

Чудово поєднуються з вино і паста, зокрема, червоне вино сорту Мерло.

Закуски до вина
Хліб найкраще розкриває смак вина

Сир

Вино та сир – класика жанру, яка завжди смакує бездоганно. Головне правило гармонійного поєднання: легкі вина, білі та рожеві сухі подають з ніжними сирами, а більш міцні та напівсолодкі – з гострими. Так букети сиру та напою розкриваються найбільш повно. Сир можна порізати на дрібні скибочки або ж приготувати сирні закуски на шпажках.

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М’ясо

Білі та рожеві сухі вина чудово підходять для аперитиву та ідеально смакують із м’ясом птиці. До червоного сухого можна обрати дичину, біле та червоне м'ясо, ковбаси.

Закуски до вина
Вино ідеально підходить до м'яса

Напівсолодкі вина вишукано підкреслять смак паштету з гусячої печінки. Міцним червоним більше пасуватиме червоне м'ясо та дичина. Якщо готуєте шашлик – обирайте червоне кріплене вино, адже коли готуємо потужну (калорійну) їжу – слід брати і потужне вино.

Морепродукти

Риба чудово поєднується із червоним сухим вином. Як ми згадували вище, червона риба ідеально підходить до сорту Піно-Нуар.

Морепродукти також смачно поєднувати із білим сухим. До варених кальмарів, наприклад, підійде новозеландський Совіньйон Блан. Із білим вином також чудово поєднуються вишукані устриці, мідії, равлики.

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Фрукти

Солодке ігристе та напівсолодке (та інші десертні) поєднуються із солодкими закусками, зокрема, з фруктами. Можна обрати солодкі апельсини, манго, персики. До портвейну підходять також сухофрукти і цукати.

Закуски до вина
Апельсини та інші фрукти пасують до напівсолодких і солодких вин

Шоколад і десерти

Єдине вино, яке може впоратися з шоколадом – це портвейн. Інші десерти, наприклад, тортики, тістечка, можна поєднувати із напівсолодкими та солодкими винами. Підбираючи десерт, слід пам’ятати, що чим солодший напій, тим нейтральнішою повинна бути солодка страва.

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Теги: LifeStyle Винні традиції Алкоголь Food and Drinks
Джерело: 24 канал
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