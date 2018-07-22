З фронту в міністерство: що очікувати ветеранам від нового відомства

У Києві готують кадри, для відомства , яке опікуватиметься ветеранами. І не лише російсько-української війни, а й усіх силових структур.

Досі послуги їм надавали понад 20 різних установ, аби потрапити на держслужбу учасники бойових дій проходять спеціальне навчання. І пів сотні випускників курсів вже одержали свідоцтва. Проте ветерани побоюються, що хороша ідея може стати підставою для маніпуляцій і передвиборчою технологією.

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Міністерство вирішуватиме проблеми не лише учасників російсько-української війни, а й усіх ветеранів військової служби, силових структур. Досі послуги їм надавали понад 20 різних установ.

Агресія РФ проти України продовжується, кількість учасників бойових дій буде зростати, тому сьогодні гостро постало питання щодо створення Міністерства,

– заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.

Щоправда, кадри вже підготували, але саме міністерство ще не створили. Хоча депутати і проголосували за нього ще наприкінці лютого.

Згідно з законодавством, спочатку Верховна Рада повинна обрати керівника міністерства, який потім зареєструє його і спланує бюджет. Та оскільки депутати ВР на канікулах, питання призначення керівника та фінансування не вирішені.

Фракція БПП вже висунула свого кандидата – нардепа та колишню помічницю президента Ірину Фріз. Ідея створення міністерства теж родом з президентського блоку. Один із ініціаторів є нардеп Олександр Третьяков. Його, до слова, пов'язують з фармацевтичною мафією, він один з тих, хто намагався перешкодити проведенню медичної експертизи відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. Тож ветерани побоюються, що хороша ідея може стати підставою для маніпуляцій.

Тому новоспечені службовці кажуть, ще подумають, чи йти на роботу у міністерство.