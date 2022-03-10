За 2 доби ЗСУ знищили 4 штурмовики Су-25 та 2 вертольоти противника

Протягом останніх 2 діб винищувальна авіація та підрозділи зенітних ракетних військ знищили 4 штурмовики Су-25 та два вертольоти росіян.

Повітряні Сили відбивають ракетно-бомбові удари та знищують засоби нападу противника. Бійці прикривають важливі об'єкти України та угруповань військ.

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Окупанти сповільнюють наступ

Противник знизив темпи наступу, його особовий склад деморалізований. Однак збільшилась кількість випадків дезертирства та мародерства.



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