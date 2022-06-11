За 20 метрів до узбережжя Одещини просто у воді здетонувала міна

На Одещині здетонувала російська морська міна. Вона вибухнула за 20 метрів від узбережжя.

За даними оперативного командування "Південь", ворожа морська міна зірвалася з якоря. За 20 метрів до берега вона вибухнула. Військові припускають, що вона зіткнулася з іншим предметом і здетонувала.

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До узбережжя Одещини знов винесло зірвану з якоря ворожу міну. Вона була виявлена в морі у 20 метрів від берега. Міна здетонувала просто у воді, вірогідно від зіткнення з іншим предметом, – йдеться у дописі.

В оперативному командуванні "Південь" наголошують бути обачними. Повномасштабна війна з Росією триває, тому потрібно поводитись максимально обережно. Це може врятувати вам життя!

В жодному випадку не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, не наближайтеся до підозрілих предметів. Також не варто гуляти на пляжах, які заміновані через потенційну загрозу висадки ворожого десанту, яка останнім часом значно знизилася.

У ВМС підкреслили, що існує ймовірність, що росіяни вирішать висадити тактичний десант або диверсійно-розвідувальні групи на одеське узбережжя. Українські військові ретельно моніторять усю ситуацію.

Військово-морські сили ЗСУ відігнали російський флот на понад 100 кілометрів від українських берегів. захисники упродовж повномасштабної війни кілька разів вразили ворожі кораблі. Найбільш трофеєм став крейсер "Москва", який був флагманом російського Чорноморського флоту.

"Внаслідок наших активних дій по ураженню морських сил противника, корабельне угруповання чорноморського флоту Росії було відкинуто від українських берегів на відстань більш ніж сотні кілометрів", – наголошують в Міністерстві оборони України.

Попри це, загроза ракетних ударів з морського напрямку зберігається. Так виглядає, що в Росії зменшилися запаси крилатих ракет "Калібр", тому вони почали використовувати протикорабельні ракети для наземних об’єктів. Варто додати, що з 24 лютого окупанти випустили з кораблів та підводних човнів понад 300 крилатих ракет.

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