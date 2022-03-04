За 8 днів війни в Україні загинули 28 дітей

За вісім днів війни від зброї російських окупантів загинуло 28 дітей, поранено 64. Близько півтора мільйона дітей перебуває на територіях, що потерпають від обстрілів.

Ворог продовжує знищувати пологові будинки, дитячі садочки, школи. Таку моторошну статистику оприлюднили в Офісі Президента зранку 4 березня.

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Як зазначили в ОП, в Україні є діти-сироти та діти з інвалідністю, які потребують негайної допомоги. Українська сторона звернулась до Червоного Хреста з проханням терміново сприяти у створенні гуманітарних коридорів.

Наслідки ворожих обстрілів в Україні / Фото Офісу Президента

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