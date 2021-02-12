За 9 років в Маріуполі реалізовано 40 екологічних проєктів на понад 15 млрд гривень

З 2012 по 2020 рік Група Метінвест реалізувала в Маріуполі понад 40 екологічних проєктів.

Загалом у екомодернізацію двох меткомбінатів групи було інвестовано понад 15 млрд гривень.

Таку інформацію оприлюднили представники Групи Метінвест під час засідання постійної комісії Маріупольської міської ради з питань екології та охорони навколишнього середовища.

Одним із масштабних проєктів – виведення з експлуатації тих об'єктів меткомбінатів, які генерували найбільші обсяги забруднень. Обидва комбінати повністю відмовилися від застарілого "брудного" мартенівського виробництва, що супроводжувався раніше викидами діоксиду азоту яскравого оранжево-бурого кольору.

Найбільший в історії України екологічний проєкт дозволив на 90% знизити викиди пилу і на 46% – викиди сірки, тепер вони відповідають європейським стандартам.

Реалізація цього проєкту розтягнулася на 7 років. За цей час в нього було інвестовано понад 160 млн доларів.

Метінвест виконує взяті на себе зобов'язання перед громадою Маріуполя. На меткомбінаті в рамках "Програми охорони та оздоровлення навколишнього природного середовища Маріуполя на 2012 – 2020" виконано 15 екопроєктів. Два з них – реконструкція газоочисток третього конвертера і реконструкція господарсько-побутової каналізації в північній частині підприємства – реалізовані раніше запланованих термінів,

– пояснив начальник відділу охорони навколишнього середовища меткомбінату імені Ілліча Групи Метінвест Володимир Колодочка.

На МК "Азовсталь" в рамках міської програми оздоровлення навколишнього середовища під час реконструкції доменної печі №3 виконано будівництво систем аспірації ливарного двору, підбункерних приміщень і завантажувального пристрою агрегату. Крім того, за рахунок переведення на замкнуті оборотні цикли систем охолодження третьої та четвертої доменних печей, з використанням хімочищенної води, знижений забір свіжої морської води та навантаження на шламонакопичувач. Під час капітального ремонту доменної печі №4 виконано реконструкцію системи аспірації ливарного двору з заміною електрофільтру на рукавний.

"Група Метінвест покроково і планомірно йде до чистої металургії в Маріуполі. Компанія виконує взяті на себе зобов'язання – природоохоронні заходи. Також згідно затверджених графіків проводиться моніторинг викидів забруднюючих речовин в атмосферу та водойми", – запевнила начальник відділу охорони навколишнього середовища меткомбінату "Азовсталь" Групи Метінвест Лілія Будревіч.