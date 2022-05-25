За час активної російської агресії на Чернігівщині – понад 500 загиблих і понад 1000 поранених

За період активної фази бойових дій на Чернігівщині загинули понад 500 місцейих. Ще понад 1 000 людей росіяни поранили.

Активна фаза російської агресії на Чернігівщині тривала з початку війни до квітня. Могили замордованих жителів області все ще знаходять, тому цифри не остаточні. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус 25 травня.

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За час активної військової агресії ми маємо понад 500 загиблих і більше 1000 поранених - в основному це мешканці Чернігова та прилеглих населених пунктів. Але все ще знаходять могили вбитих українців, яких розстрілювали і вбивали росіяни,

– розповів Чаус.

Очільник ОВА додав, що в Чернігівській області були введені певні обмеження, особливо в прикордонних районах. Вони стосуються пересування та перебування громадян. Адже російські окупанти дуже замінували територію. Наразі на Чернігівщині працює ДСНС.

Хоч розміновувати територію почали вже давно, роботи залишається дуже багато.

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Наразі понад 25 тисяч вибухонебезпечних предметів вже знешкоджено в області. Це колосальна кількість. Але роботи лишається ще дуже багато. Населені пункти, які були під окупацією, вже досліджені рятувальниками. Однак, вірогідність того, що там лишились міни зберігається,

– наголосив очільник області.

В'ячеслав Чаус каже, що про збитки говорити зарано. Щоб оцінити масштаби руйнувань, необхідно провести ще багато експертиз і оцінок. За попередніми даними, пошкоджено або зруйновано понад 3 700 об'єктів нерухомості, з них 3 400 – житловий фонд.

Ситуація на Чернігівщині: останні новини

Росіяни продовжують щоденно обстрілювати прикордонні райони Чернігівщини. Хоч і загарбників в області немає, це не заважає їм гатити по території ракетами. За останні дні поранених та загиблих, на щастя, немає. Проте нещодавно був обстріл селища Десна. Наразі вже відомо про 87 загиблих та 30 поранених.

В'ячеслав Чаус каже, що переселенці все одно повертаються додому. До самого Чернігова приїхала вже третина населення.

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