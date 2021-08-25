За час пандемії вартість нафти зросла в 3 рази, а ціни на газ стали рекордно високими

Світові ціни на блакитне паливо впродовж серпня залишаються рекордно високими, а вартість нафти з моменту початку пандемії і її значного падіння зросла в 3 рази.

З початком пандемії в березні 2020 року ціни на нафту марки Brent обвалилися у 2 рази, до 20 доларів за барель. А на деяких торгових майданчиках ціни падали до рівня нижче 10 доларів за барель.

Прихід 2021 року приніс зростання цін на нафту і вже в середині лютого вартість нафти перевищила 60 доларів за барель. Вже згодом, у липні вартість нафти вже була вище позначки 77 доларів за барель. Проте в середині серпня стався незначний спад до рівня 68 доларів за барель. В результаті таких перепадів розцінки на нафту повернулися на рівень, який був до початку пандемії.

Поруч з такими змінами у липні ціна на блакитне паливо в Європі перевищила історичний максимум, досягнувши 40 євро за мегават-годину, а це еквівалентно майже 500 доларів за тисячу кубометрів. Впродовж серпня ціна на газ продовжила зростати, досягнувши 560 доларів за тис. куб. м.

Таким чином, за рік вартість газу у світі зросла в 3 рази, зі 180 доларів рік тому.

За словами прем'єра-міністра Дениса Шмигаля, ціни на газ у Європі та світі знаходяться на одній з найвищих позначок за останні 20 років.

Зростання вартості сировинних товарів було спровоковане відразу кількома факторами, пов'язаними з виходом світової економіки з найгострішої фази коронакризи. Так пояснила ситуацію директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Ганна Волуйчак.

Стрімке зростання економік багатьох країн призвело до збільшення попиту на сировину. Під час пандемії виробництво в багатьох галузях скорочувалося, тому обсяги пропозиції були меншими, ба більше на деяких ринках почали говорити про ймовірний дефіцит.

Проте за час пандемії збільшилися грошові вливання з боку центральних банків, що повпливало на світову економіку.

Частина цих коштів неминуче потрапила на біржі, що призвело до стрімкого зростання спочатку цін на акції технологічних гігантів. А згодом, коли світ почав виходити з піке і багато країн стали активно вакцинувати населення, ціни на сировинні товари пішли стрімко вгору.