За час війни окупанти викрали 11 міських голів та 8 інших посадовців, – Кличко

Віталій Кличко на своїй сторінці у телеграм повідомив, що російські окупанти знову викрадають керівників українських громад.

Згідно з інформацією, тепер викрали голову Берислава Олександра Шаповалова та голову Голої Пристані Олександра Бабича.

Важливо Під час ефіру CNN з мером Чернігова стався вибух: Атрошенко навіть не кліпнув оком – відео

Віталій Кличко зазначив, що за час війни, з 24 лютого (станом на 29 березня – 24 канал), окупанти викрали 11 міських голів та 8 інших посадовців муніципалітетів.

"Я наголошую, що викрадення сільських, селищних та міських голів, особливо у воєнний час, наражає на небезпеку всіх жителів громади. Адже все критичне управління, життєзабезпечення, ухвалення важливих рішень, від яких залежить доля мешканців громади, покладається на її голову", – додав Кличко.

Дивіться також: Якщо не втримаємо Донбас, то все решта посиплеться, – Жданов