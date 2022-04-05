За час війни Україну покинули 2 мільйони дітей, – ООН

Від початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії на території суверенної держави України 2 мільйони дітей змушені були втікати за кордон.

Організація Об'єднаних Націй опублікувала у своєму твітері щемливе відео від ЮНІСЕФ, де маленькі українці та україночки зі своїми матерями виїжджають у безпечні місця за кордоном.

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2 мільйони дітей змушені були покинути Україну. ЮНІСЕФ та партнери нарощують зусилля щодо надання допомоги вразливим дітям. Дітям потрібний світ. ЗАРАЗ!

– написали у пості ООН.

До слова, ЮНІСЕФ разом із Мінсоцполітики розробили програму, за якою родинам з дітьми, які постраждали через війну та потребують грошової допомоги, нададуть фінансову підтримку.

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