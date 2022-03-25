ЗСУ захопили більше танків, ніж втратили за час війни, – Forbes

Збройні Сили України від 24 лютого захопили більше ворожих танків, ніж втратили своїх. Кількість "конфіскованого" транспорту вже давно перевалила за сотню.

Про це 24 березня написало всесвітнє видання Forbes із посиланням на незалежних аналітиків. Тобто зараз українська армія має вже більше важкої техніки, ніж це було до повномасштабного вторгнення Росії.

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Росія втратила вже кілька сотень танків

Наші захисники втратили 74 танки від початку повномасштабної війни. Проте замість них захопили вже щонайменше 117 танків ворога.

Тим часом російські окупанти змогли захопити лише 37 таких машин нашої армії. Слід зауважити, що зараз втрати їхньої важкої техніки значно більші. Тільки танків у Росії стало менше приблизно на 300 одиниць.

Чому окупанти мають такий провал

Усі наведені аналітиками Oryx цифри базуються на інформації з вільних джерел. Фахівці досліджували медіаматеріали в мережі. Ресурс акцентував на тому, що цифра значно менша від реальної. Адже далеко не все публікують.

Причину значних втрат загарбників аналітики теж вказали. На їхню думку, це пов'язано зі значними труднощами постачання пального.

Росіяни фізично не можуть забезпечити свою армію на абсолютно ворожій території. Вони змушені гнати величезні колони бензовозів дорогами, які не лише обстрілюються, а й подекуди завалені.

Натомість українські захисники воюють біля своїх міст і на своїй землі. Коли неподалік є база, значно менший шанс, що через нестачу пального танк застрягне посеред поля бою. Теж варто акцентувати на тому, що воїни ЗСУ добровільно не віддають свою техніку ворогу.

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