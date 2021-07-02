За день до запуску ринку землі проходили тіньові операції, – Лещенко

Міністр аграрної політики заявив, що в Україні існував тіньовий ринок землі. Зокрема, в останній день запуску ринку землі проходили ще десятки угод між компаніями з купівлі-продажу землі.

Існування тіньового ринку в Україні під час годин запитань до уряду у Верховній Раді прокоментував глава Міністерства аграрної політики Роман Лещенко.

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В Україні був тіньовий ринок землі

В Україні існував тіньовий ринок землі, де юридичні особи вільно купували, продавали землі в обсязі тисячі гектарів. Юридичні особи акумулювали тисячі гектарів,

– заявив Лещенко.

За його словами, всі такі операції уважно відстежували через Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Державний земельний кадастр. Незаконні дії продовжувалися аж до запуску ринку землі.

"В останній день запуску ринку землі проходили ще десятки угод між юрособами, які проводили операції купівлі-продажу", – додав міністр. Це свідчить про те, що в Україні фактично існував ринок, який був абсолютно нерегульований.

В Україні запрацював ринок землі: що відомо

Закон про ринок земель сільськогосподарського призначення, прийнятий Радою ще у 2020 році, набрав чинності з 1 липня 2021 року.

З цього дня українці зможуть купувати й продавати землю.



Що треба знати про відкриття ринку землі / Інфографіка 24 каналу