За добу "Азов" пошкодив 2 танки, знищив склад боєприпасів і багато ворожої піхоти

Бійці з полку "Азов" продовжують боротися зі загарбниками. За добу захисникам вдалося пошкодити 2 російські танки, знищити склад боєприпасів, а також багато ворожої піхоти.

Боротьба за український Маріуполь триває. Військові з "Азову" розповіли про ситуацію з обороною міста станом на 6 квітня.

Читайте також Росіяни привезли у Маріуполь крематорії, щоб приховати результати масових вбивств

Військові з "Азову" знешкоджують техніку росіян

За добу бійці полку "Азов" пошкодили 2 танки, знищили склад боєприпасів противника та багато ворожої піхоти.

Окупаційні війська продовжують чинити в Маріуполі військові злочини. Зокрема, росіяни скидають на місто фосфорні бомби.

Водночас у тій темряві, яку принесли росіяни в Маріуполь, там є місце і світлу. За період повномасштабної війни зареєстрували 5 шлюбів з бійцями полку "Азов", які боронять фортецю Приазов'я.

Зауважимо, в "Азові" пояснили, що Маріуполь – стратегічно важливий для ворога, оскільки може стати основним тиловим пунктом постачання. Морські перевезення посідають перше місце у світі через відносну дешевизну та великий об'єм.

Ознайомтеся – втрати ворога станом на 6 квітня: дивіться відео