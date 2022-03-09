За добу в безпечні місця вдалося евакуювати понад 40 тисяч жінок і дітей, – Арахамія

Українців евакуйовують з небезпечних міст через обстріли окупантів. Лише за добу вдалось вивезти понад 40 тисяч жінок та дітей з усіх куточків України.

Про це повідомив депутат від "Слуги народу" Давид Арахамія. За його словами, намагалися вивезти 100 тисяч людей, але не вийшло.

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Він подякував Ірині Верещук за сприяння у створенні гуманітарних коридорів.

Працюємо далі, найбільш проблемні ділянки Маріуполь, Харків та Київська область,

– написав Арахамія.

Додамо, що за день з Київщини вдалося вивезти приблизно 700 – 800 людей. Водночас із Сум виїхало 25 евакуаційних автобусів, в яких були понад тисячу людей. Також гуманітарним коридором рухається 6 тисяч цивільних автомобілів з понад 20 тисячами людей.

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Текст публікації Давида Арахамії:

За добу вдалось вивезти понад 40 000 жінок та дітей зі всіх куточків України. Намагались 100 тисяч, але не вийшло. Дякую Ірина Верещук. Працюємо далі, найбільш проблемні ділянки Маріуполь, Харків та Київська область.