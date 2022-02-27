За добу обстановка змінилася несуттєво, противник активно не наступає, – Арестович

Впродовж доби воєнна обстановка в Україні змінилася несуттєво. Однак російські окупанти деморалізовані.

Противники не вдаються до активних наступальних дій. Про це заявив ексспікер делегації України у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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За його словами, зранку були лише 2 такі спроби. Зокрема, невелике скупчення противника, приблизно 8 – 12 автомобілів, намагалося пройти вглиб Харкова. Втім, їх оточили та вже наполовину знищили.

Протягом доби воєнна обстановка довкола України змінилася несуттєво. Противник деморалізований,

– заявив Арестович.

Ранковий брифінг Олексія Арестовича за 27 лютого: дивіться відео

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