За добу в одну лікарню на Луганщині привезли понад 650 поранених окупантів

В одну лікарню на Луганщині лише за добу 5 березня привезли понад 650 поранених окупантів. Усі вони переважно у важкому стані.

Більша частина поранених росіян – з Попаснянського напрямку. Про це в Генеральному штабі ЗСУ повідомили 6 березня.

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Тільки вчора до центральної міської лікарні населеного пункту Брянка Луганської області з передових позицій доставлено понад 650 поранених представників російських окупаційних військ,

– мовиться в повідомленні.

Всі вони переважно у важкому стані: множинні осколкові поранення, відірвані кінцівки ніг або рук.

Через відсутність в лікарні вільних місць, окупантів, які отримали незначні пошкодження, наприклад контузії, навіть не приймають до медзакладів.

Після надання першої медичної допомоги їх перевозять на лінію вогню у ролі "гарматного м’яса".

Відомо, що особовий склад 6-го окремого мотострілецького полку – наляканий та деморалізований, намагається вдатися до дезертирства.

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