За добу окупанти не просунулися Україною, – Данілов

Самовпевнений план Володимира Путіна про швидке захоплення України давно провалився. За добу 2 березня його війська практично не просунулися.

Окупанти не просунулися за жодним стратегічним напрямом. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

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Протягом доби російським окупаційним військам не вдалося значно просунутися на жодному з напрямків, наступ було зупинено,

– розповів Данілов.

Наші військові мужньо тримають оборону.

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