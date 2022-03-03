За добу окупанти не просунулися Україною, – Данілов
3 березня 2022 , 11:59Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Олексія Данілова
Самовпевнений план Володимира Путіна про швидке захоплення України давно провалився. За добу 2 березня його війська практично не просунулися.
Окупанти не просунулися за жодним стратегічним напрямом. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.
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Протягом доби російським окупаційним військам не вдалося значно просунутися на жодному з напрямків, наступ було зупинено,
– розповів Данілов.
Наші військові мужньо тримають оборону.
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