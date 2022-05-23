За добу окупанти обстріляли 49 міст і сіл на Сході: загинули 9 людей, 11 – постраждали

За добу 22 травня російські окупанти обстріляли 49 населених пунктів на Сході. Як наслідок, загинули 9 людей, а ще 10 осіб постраждали.

У деяких районах Луганщини визначити кількість жертв неможливо. Про це повідомили 23 травня.

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За добу, 22 травня, російські війська обстріляли 49 населених пунктів Донецької і Луганської областей. Під варварськими обстрілами рашистів за добу загинуло 9 людей, поранено щонайменше 11 мирних жителів,

– мовиться в повідомленні.

Найбільше мирних жителів постраждало в Авдіївці, Великій Новосілці, Лимані, Клиновому, Краснопіллі, Новомихайлівці.

Через інтенсивні бойові дії й ускладнення сполучення, неможливо оперативно отримувати інформацію щодо жертв у Лисичанську, Сєвєродонецьку та навколишніх населених пунктах.

Ситуація на Сході: коротко

За минулу добу з районів ведення бойових дій на Донбасі рятувальники евакуювали 1092 людини. 23 травня о 16:30 з Покровська очікується відправлення евакуаційного потягу до Львова №234/233.

22 травня в реанімаційному відділенні Дніпра померла 11-річна дівчинка. Її важко поранили російські окупанти 7 травня в Привіллі. Лікарі 2 тижні боролися за життя дитини, але, на жаль, травми буди надто серйозні.

За добу ворог повністю зруйнував та пошкодив 138 багатоповерхових і приватних будинків та щонайменше 17 об'єктів іншого типу, серед яких: школа, гуртожиток професійного ліцею, санаторій, будівлі харчового підприємства, два ангари фермерського господарства, сільськогосподарська техніка, магазин, торговельні павільйони центрального міського ринку, приміщення суду, газопроводи, гаражі, приватні автомобілі та техніка рятувальних служб.

Підрозділи ДСНС ліквідували дві великі пожежі – в ангарах фірми "Бахмутський розсадник" і в будівлі Авдіївської загальноосвітньої школи. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.Піротехніки знешкодили кілька вибухонебезпечних предметів у Покровському та Краматорському районах.

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