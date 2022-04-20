За добу в ООС українські воїни відбили 9 атак: знищили багато техніки й склад боєприпасів

Українські захисники продовжують захищати Донбас від окупантів - на Донецькому та Луганському напрямках військові ООС відбили 9 атак росіян за добу.

Угруповання Об'єднаних сил відбило 9 атак ворога та завдало вагомих втрат окупантам – захисники знищили не тільки військових особового складу, але і низку російської техніки.

Важливо Загибель Героя Ярослава Шинкаренка та евакуація з Маріуполя: основне за 56 день війни

За 20 квітня військові ООС ліквідували зенітний ракетний комплекс, танк окупантів та ворожу артилерійську систему. Також знищили 14 одиниць бронетехніки та склад росіян з боєприпасами.

Протиповітряна оборона ООС змогла збити 1 крилату ракету та 3 безпілотники "Орлан-10".

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора! Разом до перемоги!

– написали в ООС.

Дивіться також: ЗСУ знищили новітній танк РФ: як йде підготовка до параду на 9 травня