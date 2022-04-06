За добу піротехніки знешкодили понад 4 тисячі снарядів і мін

6 квітня 2022 , 10:28
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Джерело:

ДСНС

Піротехніки ДСНС за добу знешкодили 4 тисячі 101 вибухівку. Найбільше їх виявили у Харківській області.

За добу піротехніків залучали понад 400 разів. Про це повідомили в ДСНС 6 квітня.

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Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 429 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 4 тисяч 101 вибухонебезпечний предмет, обстежено територію площею 382 гектарів,
– мовиться в повідомленні.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали на:

  • Харківщині – 1 тисяча 828 разів;
  • Миколаївщині – 1028 разів;
  • Донеччині – 259 разів;
  • Київщині – 295 разів;
  • Сумщині – 154 рази.
Зверніть увагу! Якщо ви помітили підозрілий предмет чи вибухівку, одразу телефонуйте на 101. Детальнішу інформацію можна дізнатися за посиланням.

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Автор: Марта Кушка