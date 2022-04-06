За добу піротехніки знешкодили понад 4 тисячі снарядів і мін

Піротехніки ДСНС за добу знешкодили 4 тисячі 101 вибухівку. Найбільше їх виявили у Харківській області.

За добу піротехніків залучали понад 400 разів. Про це повідомили в ДСНС 6 квітня.

Читайте також Як захистися від азотної кислоти: корисна інфографіка від рятувальників

Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 429 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 4 тисяч 101 вибухонебезпечний предмет, обстежено територію площею 382 гектарів,

– мовиться в повідомленні.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали на:

Харківщині – 1 тисяча 828 разів;

Миколаївщині – 1028 разів;

Донеччині – 259 разів;

Київщині – 295 разів;

Сумщині – 154 рази.

Цікаво – Росіяни в паніці риють окопи в Бєлгородській області: дивіться відео