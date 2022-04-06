За добу піротехніки знешкодили понад 4 тисячі снарядів і мін
6 квітня 2022 , 10:28Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
Піротехніки ДСНС за добу знешкодили 4 тисячі 101 вибухівку. Найбільше їх виявили у Харківській області.
За добу піротехніків залучали понад 400 разів. Про це повідомили в ДСНС 6 квітня.
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Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 429 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 4 тисяч 101 вибухонебезпечний предмет, обстежено територію площею 382 гектарів,
– мовиться в повідомленні.
Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали на:
- Харківщині – 1 тисяча 828 разів;
- Миколаївщині – 1028 разів;
- Донеччині – 259 разів;
- Київщині – 295 разів;
- Сумщині – 154 рази.
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