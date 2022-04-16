За добу Повітряні сили знищили ворожий літак, вертоліт, ракети та безпілотники

Повітряні сили ЗСУ протягом доби 15 квітня продовжували ефективно знищувати ворогів. Вони "приземляли" літак, вертоліт, ракети, а також кілька безпілотників росіян.

Про це повідомили в оперативному зведенні Повітряних сил. Загальна сума збитих літальних апаратів ворога становить 7 одиниць.

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Також атакували наземні цілі

Наші ППО змогли збити 3 безпілотні літальні апарати, чим значно завадили ворогу вести розвідку. Також у небі перехопили 2 крилаті ракети, які могли забрати не одне життя.

Окрім цього, добре себе показала й українська ударна авіація. Вона під прикриттям винищувачів здійснила приблизно 10 успішних авіанальотів на позиції російських військ.

Таким чином ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м на різних напрямках підтримали з повітря дії побратимів у наземних боях, завдавши рашистам суттєвих втрат,

– акцентували в Повітряних силах.

Також додали, що через великі втрати окупанти суттєво знизили активність в небі над Україною. Вони перейшли до іншої тактики й намагаються уражати цілі дистанційно – балістичними та крилами ракетами.

Оперативне зведення Повітряних сил ЗСУ за добу: дивіться відео

Важливо – всі втрати ворога станом на 15 квітня: дивіться відео