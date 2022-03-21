За добу українські військові збили 7 повітряних цілей ворога

Українські захисники власноруч закривають небо над Україною і роблять це доволі успішно. Лише за добу підрозділи Повітряних сил ЗСУ збили 7 повітряних цілей ворога.

За даними Генштабу, протягом минулої доби, 20 березня, наші пілоти ліквідували 1 літак ворога.

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Крім того, підрозділи Повітряних сил ЗСУ збили:

4 безпілотники,

2 крилаті ракети.

Крім того , бомбардувальна та штурмова авіація завдавала нищівних ударів по скупченнях техніки і живої сили противника.

Ворог застосовує менше авіації

Як пояснили у Генштабі ЗСУ, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройні Сили України та інші підрозділи Сил оборони продовжують завдавати ударів по угрупованнях військ ворога, який намагається утримати захоплені рубежі.

Водночас фіксується зниження інтенсивності застосування противником пілотованої авіації. З метою оцінки ефективності результатів завданих ракетно-бомбових ударів противник використовував оперативно-тактичні безпілотні літальні апарати,

– зазначили у Генштабі ЗСУ.

Зауважимо, що станом на ранок 19 березня ЗСУ знищили 115 ворожих гелікоптерів.

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