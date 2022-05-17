За добу ворог обстріляв 48 міст і сіл на Сході: загинули 22 людини

Українські воїни на Сході постійно стримують атаки російських загарбників. Отримуючи відсіч від військових окупанти продовжують тероризувати мирне населення Донбасу.

Населені пункти Донецької та Луганської областей продовжують бути основною мішенню російських окупантів. Ворог нищить цивільну інфраструктуру та руйнує житлові будинки, де можуть залишатися люди.

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Угруповання Об'єднаних сил повідомляє, що протягом 16 травня окупанти здійснили обстріли 48 населених пунктів, які розташовані на сході України.

Варварських авіаційних та ракетних ударів зазнали: Авдіївка, Соледар, Бахмут, кілька населених пунктів Сєвєродонецького району. Покидьки вбивають діток, жінок, літніх людей, нищать українські міста і села,

– заявили у відомстві.

Внаслідок нелюдських обстрілів на Донбасі загинуло 22 мирних жителі. Жертви були у Лимані, Дробишевому, Авдіївці, Клиновому, Мар’янці, Торецьку, Соледарі. Повідомляється щонайменше про 11 поранених внаслідок російських атак.

За добу російські окупанти пошкодили та знищили 65 житлових будинків – як приватних, так і багатоквартирних. За 16 травня загалом постраждало 78 цивільних об'єктів. Серед них:

загальноосвітня середня школа;

підприємство соляної промисловості;

завод шампанських вин;

цегляний завод;

споруди виправного закладу;

продовольчий магазин;

будівля науково-виробничого об’єднання.

Крім того, Угрупованні об'єднаних сил повідомило про те, що працівники ДСНС ліквідували 6 пожеж. Вогонь загасили у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Бахмуті та Торецьку – саме в цих містах окупанти активно проводять обстріли.

Піротехніки знешкодили 56 вибухонебезпечних предметів у Покровському та Сєвєродонецькому районах. Увага! Не підіймайте невідомі предмети, не чіпайте нерозірвані снаряди. Викликайте піротехніків за телефоном 101 або поліцію — 102,

– закликали в Головному управлінні ДСНС Донеччини та Луганщини.

Крім того, за минулу добу, 16 травня, з районів ведення активних бойових дій на Луганщині та Донеччині вдалося евакуювати 587 людей.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у своєму зведенні, що під контролем України залишилося лише 10% Луганщини – міста Сєвєродонецьк, Лисичанськ та околиці міста Рубіжного перебувають під контролем ЗСУ та потерпають від ворожих обстрілів.

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