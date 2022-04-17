За добу ворог завдав удару 5 крилатими ракетами по Миколаївщині, – ОК "Південь"

Російські окупанти продовжують підступно вкривати мирні населені пункти Миколаївщини артилерійським вогнем і ракетами.

Цю інформацію оприлюдини в Оперативному командуванні "Південь" станом на вечір 16 квітня.

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Протягом доби по Миколаївщині противник завдав ракетного удару п'ятьма крилатими ракетами та системами залпового вогню,

– повідомили наші воїни.

До слова, унаслідок повітряних атак загарбників пошкоджена інфраструктура, але втрат немає.

Небезпека з Чорного моря

Вказується також, що корабельне угруповання противника у Чорному морі системно проводить викриття надводної обстановки і розвідку.

Імовірність ракетних ударів зберігається на достатньо високому рівні. Громадян закликали не нехтувати попередженнями про небепезпеку.

Втрати загарбників на Півдні

За останні 24 години, російські окупанти на південних рубежах нашої оборони втратили 36 одиниць особового складу та 13 одиниць техніки, серед яких: