За добу захисники на Сходу ліквідували 150 окупантів і ще повно ворожої техніки

23 квітня 2022 , 21:00
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Джерело:

Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

За 23 квітня оперативно-тактичне угруповання "Схід" знищили величезну кількість російської сили. Українські захисники ліквідували до 150 росіян та понад 20 одиниць техніки окупантів.

Протягом доби захисники героїчно боронили українські землі та відбили 2 ворожу атаки. До цього часу тривають бої. 

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Під час сутичок українське угруповання знищило: 

  • До 150 окупантів;
  • 2 танки;
  • 1 бойову машину;
  • 8 БТР;
  • 3 БМП;
  • 1 МЛТБ;
  • 3 АТ;
  • 2 артсистеми; 
  • 1 літак та 1 безпілотник.

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Автор: Ярослава Прадід