За добу захисники на Сходу ліквідували 150 окупантів і ще повно ворожої техніки
23 квітня 2022 , 21:00Читать новость на русском
За 23 квітня оперативно-тактичне угруповання "Схід" знищили величезну кількість російської сили. Українські захисники ліквідували до 150 росіян та понад 20 одиниць техніки окупантів.
Протягом доби захисники героїчно боронили українські землі та відбили 2 ворожу атаки. До цього часу тривають бої.
Важливо Успіхи ЗСУ на Харківщині, "Христос Воскрес" на снарядах окупантів: основне за 59 день війни
Під час сутичок українське угруповання знищило:
- До 150 окупантів;
- 2 танки;
- 1 бойову машину;
- 8 БТР;
- 3 БМП;
- 1 МЛТБ;
- 3 АТ;
- 2 артсистеми;
- 1 літак та 1 безпілотник.
Дивіться також: Нові дані про шалені втрати ворога станом на 23 квітня