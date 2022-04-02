За добу у звільненому селі на Київщині вилучили понад 1,5 тисячі снарядів

Село розташоване на території Бучанського району, яке нещодавно звільнили від російських окупантів. Так, у Дмитрівці лише за добу вилучили понад 1,5 тисячі снарядів.

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Приміром, тільки за минулу добу на території Бучанського району у селі Дмитрівка було вилучено 1 тисяча 574 одиниць вибухонебезпечних предметів,

– йдеться у повідомленні.

У ДСНС нагадали, що громадяни не повинні намагатись самі ліквідувати снаряди. Якщо виявили підозрілі знахідки, то слід одразу повідомити про це рятувальникам чи правоохоронцям.