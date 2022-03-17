За дві доби майже 10 тисяч людей прибули з Маріуполя до Запоріжжя, – голова ОВА

До Запоріжжя з Маріуполя за 2 останні доби прибули майже 10 тисяч людей, з них 2 тисячі – діти. Звідси вони вирушають далі – переважно на Захід України.

Про це розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух. За минулу добу до Запоріжжя прибули 7 тисяч маріупольців, за позаминулу – близько 3. З них 2 тисячі – діти.

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Більшість людей приїхали на власному автотранспорті

Старух зазначив, що більшість людей приїхали на власних автівках. У Запоріжжі людей, які стільки часу були у блокаді і під постійними обстрілами, тимчасово розміщують в дитячих садках та школах. Працівники їдалень цих закладів вийшли на роботу, аби готувати для евакуйованих.

Більшість з них сідають вранці на авто та їдуть далі – в Центральну та Західну Україну. Ми, виходить, як "перевальний хаб",

– пояснив Старух.

Голова ОВА зазначив, що максимум у запорізьких дитсадках та школах можуть прийняти близько 30 тисяч осіб. Старух нагадав, що Запорізька Січ ніколи не здавалась і давала відсіч ворогам.

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