За фактом державної зради: СБУ затримала керівника Миколаївської окружної прокуратури

СБУ підозрює у державній зраді керівника однієї з окружних прокуратур Миколаєва. Посадовця затримали у ході спецоперації та офіційно оголосили йому про підозру.

Про це повідомили на офіційній сторінці СБУ у телеграмі. Генпрокурорка Ірина Венедіктова також розповіла, що виявив "перевертня" серед підлеглих керівник Миколаївської обласної прокуратури.

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Зрадник "зливав" інформацію ворогу

В СБУ зазначають, що у них є аргументовані докази співпраці підозрюваного з представниками силових структур Росії. Він використовував посередника, намагаючись відвести сліди від себе.

За наявними даними СБУ, "прокурор" передавав ворогу інформацію про:

оперативну ситуацію у Миколаєві та області;

загиблих військових і цивільних осіб, полонених, місць їхнього утримання;

результати обстрілів Миколаєва, добові паролі на блокпостах області тощо.

До слова, з метою документації зрадника, СБУ здійснила спецоперацію – через підставну особу передала "перевертню" імітовані списки загиблих військових ЗСУ. Вже через кілька днів ці списки вже було зафіксовано у представника Росії, за яким також стежила СБУ.

У "прокурора" провели обшуки і вилучили техніку з доказами його зради. Під час допиту підозрюваний визнав свою злочинну діяльність.

Додамо, що Ірина Венедіктова також повідомила – в обмін на інформацію зрадник сподівався продовжити працювати в органах прокуратури у разі захоплення ворогом регіону, але забув, що за такі дії передбачено довічне позбавлення волі.

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