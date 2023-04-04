Хотів змінити запобіжний захід в обхід законодавства: заступника голови ФПУ викрили на хабарі

Заступнику голови Федерації профспілок України у грудні 2022 року оголосили про підозру за фактом розтрати чужого майна та зловживання службовим становищем. Через декілька місяців посадовця впіймали на спробі за допомогою хабаря змінити йому запобіжний захід.

Досудове розслідування цієї справи проводило ДБР. Як встановило слідство, для зміни йому запобіжного заходу Київським апеляційним судом, заступник голови Федерації профспілок України хотів передати через посередника 150 тисяч доларів.

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У чому звинувачували посадовця

Раніше правоохоронці встановили, що ще у 2019 році чоловік разом з іншими посадовцями ухвалював рішення про незаконну передачу приватному підприємству будівлі державної курортної бальнеолікарні у Києві.

Тоді судова оцінково-будівельна експертиза дійшла висновку, що загальна вартість приміщення становила 138 мільйонів 308 тисяч гривень. Однак ця лікарня була продана за значно нижчою вартістю. І це при тому, що вона взагалі не підлягала відчуженню.

Тож за фактом розтрати чужого майна та зловживання службовим становищем у грудні 2022 року чиновнику повідомили про підозру, а суд першої інстанції:

обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту з альтернативою внесення застави в розмірі 124 мільйони гривень,

відсторонив його від займаної посади строком на 2 місяці.

За клопотанням прокурорів цей запобіжний захід неодноразово продовжувався.

Що заступнику голові ФПУ загрожує за хабар

Щоб змінити цей запобіжний захід, чиновник вирішив дати хабаря у розмірі 150 тисяч доларів. На спробі передати кошти його викрили правоохоронці.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора викрито заступника голови ФПУ на спробі надання неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує таку вигоду, з використанням наданої їй влади,

– зазначили в Офісі генпрокурора.

Таке правопорушення порушує частину 3 статті 369 Кримінального кодексу України. Це карається позбавленням волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.