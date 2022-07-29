Держдеп США дасть нагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію про "кухаря путіна" пригожина

У США оголосили нагороду в розмірі до 10 мільйонів доларів за інформацію про російського бізнесмена пригожина. За даними Держдепу, він втручався в американські вибори.

Америка розшукує дані не лише про пригожина, а й про його "Агентство інтернет-досліджень", що називають "фабрикою тролів" і повʼязаних з ними людей та організацій.

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Близько 10 мільйонів доларів за інформацію про пригожина

Програма Державного департаменту США, якою керує Служба дипломатичної безпеки, пропонує винагороду в розмірі до 10 мільйонів доларів США за інформацію про іноземне втручання у вибори в США,

– мовиться в повідомленні.

Винагороду нададуть за інформацію, що допоможе ідентифікувати місцезнаходження пригожина та його "Агентства інтернет-досліджень". Також знадобляться будь-які інші дані щодо їхньої участі у втручанні у вибори в США.

Незаконне втручання почалося ще в 2014 році

У Держдепі розповідають, що організація пригожина втручалася у політичні процеси та вибори США ще з 2014 року. Мовиться і про президентські вибори 2016 року зі стратегічною метою посіяти розбрат. пригожин тим часом надавав фінансування через підконтрольні йому компанії "Конкорд".

Вони свідомо та навмисно вступили в змову з метою обдурити Сполучені Штати шляхом порушення, перешкоджання та поразки законних функцій уряду шляхом шахрайства та обману з метою втручання в політичні та виборчі процеси в США,

– зазначає Держдеп.

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