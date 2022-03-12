За комуналку платити треба, але за розміщення переселенців буде компенсація, – Садовий

Україна уже 17 добу дає впевнену відсіч окупантам. Безліч цивільних з гарячих точок тим часом переїжджають до західних областей, рятуючись від постійних обстрілів орків.

За даними мера Львова Андрія Садового, його місто вже прийняло понад 200 тисяч переселенців. У прямій відеотрансляції 12 березня очільник Львова звернувся до українців.

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Звернення Андрія Садового

Андрій Садовий зазначив, що поки чоловіки захищають Україну у гарячих точках, Львів зобов'язаний приймати жінок та дітей і дбати про їхню безпеку. Разом з тим мер міста наголосив містянам, що у воєнний час все одно необхідно не забувати сплачувати рахунки за комунальні послуги.

За комуналку платити треба – електроенергію чи газ ніхто безоплатно не дає. Однак якщо ви у себе вдома приймаєте переселенців і у міста є така інформація, то наразі з'явилась позиція міністерства, що кошти за комунальні послуги компенсовуватимуться,

– зазначив Садовий.

Мер Львова додав, що 13 березня має відбутись конференція місцевих очільників з міністром, який таку позицію промотує. Садовий зазначив, що деталі стосовно цього питання він оголосить у понеділок, 15 березня.

Звернення мера Львова Андрія Садового від 12 березня: дивіться відео