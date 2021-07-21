Емігрують не через низькі зарплати: за кордоном проживають від 3 до 5 мільйонів українців

Наразі за кордоном проживають від 3 до 5 мільйонів українців. Головною причиною еміграції є нерівність між країнами, і мовиться тут не про зарплати.

Елла Лібанова – директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України – розповіла, що головною причиною міграції є нерівність між країнами.

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За словами Лібанової, люди ухвалюють рішення їхати туди, де їм буде краще. І байдуже, про що мовиться: переїзд з села до Києва чи з села до Німеччини. Водночас вирішальним фактором є не рівень зарплат.

Якби все вирішували гроші, проблему міграції можна було б врегулювати. Однак досі жодній країні не вдалося врегулювати питання ані щодо еміграції, ані щодо імміграції.

Люди їдуть тому, що вони не бачать не просто своєї долі в цій країні, вони не бачать майбутнього України, вони не бачать того, що Україна буде такою країною, як, скажімо, Польща чи Чехія,

– заявила Лібанова.

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