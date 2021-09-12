За лічені секунди: в Ізраїлі дім обвалився на очах у людей – вражаюче відео

У Ізраїлі на лічені секунди на очах у перехожих обвалився будинок. На щастя, люди не постраждали.

Мешканців виселили з будівлі всього за день перед тим. Обвал трапився 12 вересня на вулиці Серлін.

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У Ізраїлі обвалився будинок

Попередньо відомо, що мешканців виселили 11 вересня якраз через загрозу обвалення будівлі.

Тоді мешканці почули гучний тріск, по стінах будинку з'явилися тріщини. Будівля схилилась так, що не відчинялися вхідні двері – їх розблокували рятувальники.

Через добу будинок раптово завалився на очах у перехожих,

– мовиться у повідомленні.

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У телеграм-каналі закликали людей бути пильними та стежити за станом будівель, в яких вони живуть. Якщо ж виявили серйозні тріщини – відразу телефонувати міським службам.

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