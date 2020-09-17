Колеги "слуги народу" Олександра Юрченка, якого підозрюють у корупції, вже послухали відео скандальної розмови, яке опублікувало НАБУ. Вони зізналися, що людина на записі справді нагадує Юрченка.

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура сказав, що це дійсно схоже на манеру розмови його колеги, повідомляє 24 канал.

Про що йдеться Справа про хабар нардепу Юрченку: НАБУ опублікувало відео

"За інтонацією, словосполученнях. За манерою розмови це схоже на мого колегу Юрченка. Але обличчя я не бачив, там не видно", – зауважив Качура.

Водночас депутати у монобільшості запевнили, що хабарники отримають повне покарання, якщо їхню вину доведуть.

Довідка. Нещодавно про те, що Юрченка викрили на хабарі, повідомив нардеп Гео Лерос . Пізніше нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура зазначив, що Юрченко вийде з фракції на час проведення розслідування. Тим часом генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що оголошувати підозру Юрченку поки рано.

Де зник Юрченко

З початку тижня народного депутата Олександра Юрченка ніхто не бачив в Раді. Де він пересиджує скандал – невідомо навіть колегам із фракції. "Він, мабуть, вдома. Він на засідання не з'являється. Не знаю, які причини. Можливо, вони готують свою правову позицію", – зазначив Качура.

Зверніть увагу ЗМІ: Юрченко вийде із "Слуги народу" на час розслідування справи про хабар

Вчора ймовірного хабарника бачив голова фракції, адже ввечері Юрченко йому вручив заяву про вихід зі "Слуги народу". Її завтра мають розглянути на засіданні політичної сили.