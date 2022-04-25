За Маріуполь, Старичі та Львів: як львівські десантники підписують "подарунки" для окупантів
25 квітня 2022 , 21:20Читать новость на русском
Джерело:Максим Козицький
Українські воїни іноді підписують "подарунки"для російських загарбників. Наші захисники пам'ятають усе і хочуть, щоб ворог також пам'ятав, за що йому прилітає.
Зокрема на відео можна побачити, як 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ пише на снарядах послання московській орді.
До теми Це достатньо серйозний залізничний вузол, – Садовий про обстріл на Львівщині
На відео потрапили надписи "за Маріуполь", "за Старичі", "за Львів". Воїни зауважили, що це справедлива помста.
Пам'ятаємо усе – вбитих людей, знищені міста. Помстимось!,
– написав очільник Львівської ОВА.
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