"За майбутнє" відкликала свої підписи під зверненням щодо скасування санкцій проти телеканалів

Партія "За майбутнє" офіційно повідомляє, що депутати Закарпатської облради VIII скликання від політсили відкликали свої підписи під зверненням фракцій "Опозиційна платформа – За життя", "За майбутнє", "Команда Андрія Балоги" та "КМКС" Партії угорців України" до Президента України з вимогою скасувати санкції, які призвели до припинення мовлення телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZIК.

Як виявилося, позиція депутатів нашої фракції, які підписали зазначене звернення 9 лютого 2021 року, не була погоджена з центральним офісом партії та не відповідала позиції партії щодо питання закриття телеканалів. Депутати до кінця не розібралися в суті документа.

Після проведення внутрішньопартійних політичних консультацій депутати Закарпатської облради з фракції "За майбутнє" ухвалили рішення відкликати свої підписи під згаданою заявою.

Партія "За майбутнє" наголошує, що наразі підписи депутатів від політсили під зверненням декількох фракцій Закарпатської облради до Президента України щодо скасування санкцій проти телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZIК вважаються недійсними.