За минулу добу у Чорнобаївці знищили майже батальйон окупантів

Збройні Сили України гостинно зустріли російських окупантів, які 1 квітня вже вчотирнадцяте хотіли закріпитися у Чорнобаївці.

Так, 1 квітня відбулася "13 та 14 серія" улюбленого "серіалу" про Чорнобаївку. Двома ударами українські військові знищили майже батальйон окупантів. Про це розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович під час телемарафону, передає 24 канал.

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Масштаб вже не той, але техніки горіло все одно багато

Так, українські військові знищили самохідну артилерію окупантів, наметове містечко та близько 32 одиниць бронетехніки.

За два удари знищити батальйон – це дуже багато (вдалий результат, – 24 канал). Але раніше було й краще. Знищували передові командні пункти російського угрупування. Але й так добре!

– зазначив Арестович.

Додамо, окупанти не просто так постійно лізуть в Чорнобаївку. Тамтешній аеродром є надзвичайно стратегічно важливим для загарбників через нюанс з літаками й гвинтокрилами. Однак українські військові "тепло" їх там зустрічають.

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