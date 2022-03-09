За минулу добу до лікарень Миколаєва надійшло 12 поранених, з них 9 цивільних

Російські окупанти активізувалися на Миколаївському напрямку, здійснивши обстріли цивільних та військових. Унаслідок обстрілів ворога – 12 поранених.

Поранено 9 цивільних

Інформацію про поранених повідомила начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міськради Ірина Шамрай.

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За минулу добу до міських лікарень надійшло 12 поранених. Повідомляється, що з них – 9 цивільних.

У середу, 9 березня, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що останній обстріл міста відбувся 7 березня.

Унаслідок ударів було зруйновано 64 будинки. Все це – житлові будинки, багатоповерхівки та приватний сектор.

Ворог не влучив у військові об'єкти – тільки гуртожиток.



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