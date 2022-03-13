За минулу добу ЗСУ знищили два вертольоти й два винищувачі окупантів
13 березня 2022 , 07:24Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Генштабу ЗСУ
Збройні Сили України у взаємодії з іншими складовими сил оборони дають гідну відсіч окупантам. Впродовж доби 12 березня вони знищили два вертольоти й два винищувачі російської армії.
Один з них – Су-34. Про це мовиться у зведенні Генштабу Збройних Сил України.
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Також українські військові знищили два ворожі безпілотні літальні апарати.
Варто зауважити, що морально-психологічний стан окупантів, які беруть участь у боях із ЗСУ, продовжує погіршуватися. Серед російських військових збільшується кількість випадків дезертирства та відмов щодо виконання наказів.
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