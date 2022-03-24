За місяць війни США надали допомогу Україні на 1,36 мільярда доларів

Весь цивілізований світ жорстко засуджує вторгнення Росії в Україну та допомагає нашій країні найрізноманітнішими способами.

Державний департамент США повідомив, що за місяць від початку російської агресії та вторгнення Росії на територію України, США надали нам допомогу на 1,36 мільярда доларів.

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Окрім цього, ще понад 290 мільйонів доларів гуманітарної допомоги.

Також Сполучені Штати ввели санкції проти понад 470 агресорів та 196 організацій у 9 секторах.

Президент США Джо Байден сьогодні, 24 березня, оголосив, що Сполучені Штати приймуть до 100 000 українців та тих, хто рятується від російської агресії.

Ми зосереджені на возз’єднанні сімей та наданні притулку тим, хто потрапив у біду,

– повідомив Байден.

Нові санкції США

Відомо також, що сьогодні, 24 березня, було введено новий пакет санкцій проти Росії.

Серед списку компаній – оборонно-промисловий комплекс. Мова йде про корпорацію "Тактичне ракетне озброєння" (КТРО), яка є головним виробником зброї для Росії. Повідомлялось, що Росія використовує зброю, виробництва цієї корпорації, у війні проти України. Зокрема, КТРО виробляє Х-31 – високошвидкісну керовану ракету повітряного базування.

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