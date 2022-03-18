"За наші зруйновані будинки, жінок і дітей": ЗСУ потужно вдарили по ворогу

Збройні Сили України завдали потужного удару російським загарбникам. Українські захисники зі 128-ї окремої гірсько-штурмової показали, як знешкоджували техніку ворога.

Українські військові продовжують трощити техніку ворога. Своїми успіхами похвалилися і в 128-ій окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді.

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Техніки ворога в Україні стає менше

За наші зруйновані будинки й інфраструктуру, за жінок і дітей, за побратимів – по орках вогонь,

– підписали відео військові.

На кадрах помітно, як техніка рашистів стоїть десь посеред поля, а потім – удар, і вона знешкоджена.

Нагадаємо, напередодні військові зі 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади розповіли, що запускатимуть ворогу снаряди з інструкцією "як правильно здатися в полон". У ній чітко описано, кому слід здаватися, як саме це потрібно робити, які є гарантії для військовополонених, а також про те, як можна вийти з полону.

Українці знищили техніку росіян: дивіться відео