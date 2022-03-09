За ніч окупанти 54 рази обстріляли житлові масиви у Харкові та Ізюмі
Росія цинічно обстрілює житлові масиви на Харковщині, там вже десятки жертв. Лише за ніч на 9 березня ворог 54 рази обстріляв будинки мирних мешканців у Харкові та Ізюмі.
Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов під час прямого ефіру телеканалу “Рада”, передає 24 канал.
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За його словами, по області ситуація відносно спокійна, хоча ворог здійснював обстріли.
Вночі у нас були 54 обстріли житлових масивів міста Харкова, Ізюм піддався ракетним обстрілам. Були спроби авіанальотів. Наразі там дуже гаряче,
– пояснив Синєгубов.
У своєму телеграмі Олег Синєгубов запевнив, що Харків повністю під обороною ЗСУ. Ворог не робить активних наступальних дій, лише продовжує наносити ракетно-бомбові удари по житловій інфраструктурі на околицях міста.
Які райони Харкова постраждали найбільше
Зокрема, російські окупаційні війська наносили артилерійські обстріли та обстріли із реактивної системи залпового вогню по районах:
- Олексіївка,
- П’ятихаток,
- Північного шосе,
- Бєлгородського шосе,
- Холодної гори,
- Дергачів,
- Північної та Південної Салтівки.
А ввечері 8 березня відбувся авіаналіт винищувачів противника з міста Белгорода на місто Ізюм. Але в результаті злагоджених дій підрозділів Протиповітряної оборони ЗСУ літаки відступили і взяли зворотній курс. Втрати серед особового складу ЗСУ відсутні.
Окрім того, тривають бойові дії на Ізюмщині. Противник наводить понтонно-мостові переправи через річки Сіверський Донець та Берека.
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