За ніч окупанти 54 рази обстріляли житлові масиви у Харкові та Ізюмі

Росія цинічно обстрілює житлові масиви на Харковщині, там вже десятки жертв. Лише за ніч на 9 березня ворог 54 рази обстріляв будинки мирних мешканців у Харкові та Ізюмі.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов під час прямого ефіру телеканалу “Рада”, передає 24 канал.

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За його словами, по області ситуація відносно спокійна, хоча ворог здійснював обстріли.

Вночі у нас були 54 обстріли житлових масивів міста Харкова, Ізюм піддався ракетним обстрілам. Були спроби авіанальотів. Наразі там дуже гаряче,

– пояснив Синєгубов.

У своєму телеграмі Олег Синєгубов запевнив, що Харків повністю під обороною ЗСУ. Ворог не робить активних наступальних дій, лише продовжує наносити ракетно-бомбові удари по житловій інфраструктурі на околицях міста.

Які райони Харкова постраждали найбільше

Зокрема, російські окупаційні війська наносили артилерійські обстріли та обстріли із реактивної системи залпового вогню по районах:

Олексіївка,

П’ятихаток,

Північного шосе,

Бєлгородського шосе,

Холодної гори,

Дергачів,

Північної та Південної Салтівки.

А ввечері 8 березня відбувся авіаналіт винищувачів противника з міста Белгорода на місто Ізюм. Але в результаті злагоджених дій підрозділів Протиповітряної оборони ЗСУ літаки відступили і взяли зворотній курс. Втрати серед особового складу ЗСУ відсутні.

Окрім того, тривають бойові дії на Ізюмщині. Противник наводить понтонно-мостові переправи через річки Сіверський Донець та Берека.